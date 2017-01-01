На Одещині вибухнув житловий будинок. Є жертви

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Пожежа поширилася на площу 100 кв. м

У Лиманському районі Одеської області стався вибух одноповерхового житлового будинку, одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

20 лютого о 10:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Лиманському районі, в садовому товаристві Степове на вул. Четверта лінія, 1040, ймовірно, стався вибух побутового газу з подальшим горінням одноповерхового житлового будинку.

О 10:35 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили, що в результаті вибуху обвалилася покрівля та несуча стіна будинку, пожежа поширилася на площу 100 кв. м.

Об 11:42 пожежа була ліквідована. О 12:08 на місці події було виявлено тіло одного загиблого, а за півгодини - другого. Подальші пошуково-рятувальні роботи тривають.

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