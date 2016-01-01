На Одещині викрили шахраїв, які видавали себе за СБУшників

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Шахраї

Шахраї вимагали великі суми грошей з місцевих підприємців, погрожуючи кримінальним переслідуванням

Управління внутрішньої безпеки СБУ викрило на Одещині групу шахраїв, які видавали себе за співробітників Служби та вимагали великі суми грошей з місцевих підприємців, погрожуючи кримінальним переслідуванням. Суми, які намагалися отримати вимагачі, коливалися до 150 тисяч доларів США.

Під час обшуків за місцями проживання аферистів оперативники вилучили документи та матеріали, що підтверджують їх протиправну діяльність.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.