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    На півдні України закриють усі дороги, щоб перечекати снігопад

    • Вчора, 18:09
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    Засніжена дорога
    Засніжена дорога

    Водіїв просять не їхати до чотирьох областей, де 6 січня обіцяють найбільше снігу

    Миколаївщина готується перекрити усі дороги державного та місцевого значення відразу після початку снігопаду. Тому водіїв просять врахувати цю обставину і не виїжджати 6 січня.

    Про це сказав заступник голови Миколаївської ОДА В'ячеслав, повідомляє «Укрінформ».

    «З першими сніжинками 6 січня Служба автодоріг відразу ж перекриває всі дороги за основними напрямками. Робимо це синхронно з Херсоном, Кіровоградом та Одесою. Ілюзій немає - до нас йде снігопад. Дуже великі проблеми під час попередньої боротьби зі стихією були якраз у тому, що застрягали машини, і люди замерзали, до них доводилося доставляти допомогу всіма правдами і неправдами», - сказав Бонь.

    Він також зазначив, що застряглі машини не дають можливості працювати снігоприбиральній техніці. Тому, щоб цьому запобігти, дороги будуть перекриті.

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    Заступник голови ОДА наголосив, що всі служби у різдвяні свята працюватимуть в цілодобовому режимі, у них є все необхідне, щоб нормально виконувати покладені на них обовязки.

    Медичній службі рекомендовано вже 5 січня госпіталізувати усіх породіль, які найближчими днями мають народжувати.

    За прогнозами Гідрометцентру, на Миколаївщині з 6 по 7 січня прогнозуються інтенсивні снігопади і заметілі, на дорогах ожеледиця, замети і сніговий накат. Вітер північний 17-22 м/с, місцями 25 м/с.

    Опади будуть набирати силу, починаючи з півдня області, міста Очакова, і прямуватимуть в бік міста Дніпра.

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