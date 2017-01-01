На шляхах України діють обмеження щодо руху транспорту

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У зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху транспорту

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь), вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту на частині автодоріг в Україні.

Вінницька область

З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, введено обмеження для руху автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення з 6:00 3 лютого.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Хмельницька область

Прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 5:00 3 лютого.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Закарпатська область

В зв’язку з підвищенням температури повітря до плюсових позначок та дощу, стався перелив води висотою близько 20 см через дорогу місцевого значення О-071001 Свалява – Мукачеве, в с. Пасіка Свалявського р.-ну. Через загрозу подальшого підтоплення приватних будинків у с. Пасіка, органами місцевої влади здійснюються заходи по влаштуванню загороджень мішків з піском на зазначеній дорозі, через що, з 21:30 2 лютого. Рух по а/д Свалява – Мукачеве перекрито для транспорту.

Об’їзд здійснюється по а/д М-06, яка проходить паралельно.

Київ

6 лютого 2017 року, з 6:00 ранку в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде обмежено.