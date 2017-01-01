У Києві тимчасово буде призупинений рух кількох тролейбусів
- Сьогодні, 20:43
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Завтра в Києві не можна буде скористатися кількома маршрутами тролейбусів
Причиною призупинення руху тролейбусів є ремонт на проспекті Ватутіна
6 лютого «Київпастранс» призупинить рух тролейбусів №30, 31, 37, 47, 50, 50к у зв'язку з ремонтом контактної мережі на проспекті Генерала Ватутіна.
Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані «Київпастранса».
Зазначається, що рух транспорту буде зупинено з 00:30 до 4:30 понеділка.
Виїзд перших і заїзд останніх машин буде скориговано.
Нагадаємо, 5 лютого у Києві через повідомлення про мінування станції метрополітену «Хрещатик» станція не працювала на вхід та вихід. Згодом у прес-службі столичного КП «Київський метрополітен» повідомили, що станція «Хрещатик» після перевірки працює у звичайному режимі.