У Києві тимчасово буде призупинений рух кількох тролейбусів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завтра в Києві не можна буде скористатися кількома маршрутами тролейбусів

Причиною призупинення руху тролейбусів є ремонт на проспекті Ватутіна

6 лютого «Київпастранс» призупинить рух тролейбусів №30, 31, 37, 47, 50, 50к у зв'язку з ремонтом контактної мережі на проспекті Генерала Ватутіна.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані «Київпастранса».

Зазначається, що рух транспорту буде зупинено з 00:30 до 4:30 понеділка.

Виїзд перших і заїзд останніх машин буде скориговано.

Нагадаємо, 5 лютого у Києві через повідомлення про мінування станції метрополітену «Хрещатик» станція не працювала на вхід та вихід. Згодом у прес-службі столичного КП «Київський метрополітен» повідомили, що станція «Хрещатик» після перевірки працює у звичайному режимі.