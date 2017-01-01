На Шрі-Ланці через повені загинуло понад 180 людей

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Фото: AFP Повінь на Шрі-Ланці

Свої домівки змушені були залишити більше 550 тисяч людей

Унаслідок масштабних повеней та зсувів на Шрі-Ланці кількість жертв зросла до понад 180 осіб, безвісти зникли 110 людей.

Про це повідомляє Channel NewsAsia.

«Кількість загиблих зросла до 180 людей у понеділок після того, як військові відкопали тіла жінки і дитини з-під тонни бруду після зсуву в Ратнапурі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свої домівки змушені були залишити понад 550 тисяч людей.

Для допомоги та евакуації населення до потерпілих районів відправлено 1,8 тис. військових і 1,1 тис. особового складу ВМС. Сили цивільної оборони повідомили, що відправили туди 2 тисячі осіб.

За інформацією уряду, всі школи у потерпілих від повені районах, включаючи столицю Коломбо, буде закрито протягом тижня.

Шрі-Ланка звернулася по міжнародну допомогу. Індія вже відрядила до країни два військово-морських судна з припасами. Третій корабель, як очікується, прибуде цього тижня.

В ООН уже заявили, що нададуть Шрі-Ланці засоби для очищення води, ємності з водою та брезент. Всесвітня організація охорони здоров'я пообіцяла відправити команди лікарів до потерпілих районів, а Японія – надати своїх експертів із подолання наслідків катастроф.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих через повінь на Шрі-Ланці сягнула 151.