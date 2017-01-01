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    На Шрі-Ланці через повені загинуло понад 180 людей

    • Сьогодні, 12:31
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    <p><span>Повінь на Шрі-Ланці</span></p>
    Фото: AFP

    Повінь на Шрі-Ланці

    Свої домівки змушені були залишити більше 550 тисяч людей

    Унаслідок масштабних повеней та зсувів на Шрі-Ланці кількість жертв зросла до понад 180 осіб, безвісти зникли 110 людей.

    Про це повідомляє Channel NewsAsia.

    «Кількість загиблих зросла до 180 людей у понеділок після того, як військові відкопали тіла жінки і дитини з-під тонни бруду після зсуву в Ратнапурі», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що свої домівки змушені були залишити понад 550 тисяч людей.

    Для допомоги та евакуації населення до потерпілих районів відправлено 1,8 тис. військових і 1,1 тис. особового складу ВМС. Сили цивільної оборони повідомили, що відправили туди 2 тисячі осіб.

    За інформацією уряду, всі школи у потерпілих від повені районах, включаючи столицю Коломбо, буде закрито протягом тижня.

    Шрі-Ланка звернулася по міжнародну допомогу. Індія вже відрядила до країни два військово-морських судна з припасами. Третій корабель, як очікується, прибуде цього тижня.

    В ООН уже заявили, що нададуть Шрі-Ланці засоби для очищення води, ємності з водою та брезент. Всесвітня організація охорони здоров'я пообіцяла відправити команди лікарів до потерпілих районів, а Японія – надати своїх експертів із подолання наслідків катастроф.

    Раніше повідомлялося, що кількість загиблих через повінь на Шрі-Ланці сягнула 151.

     

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