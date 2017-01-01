На Сумщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: п’ятеро пасажирів госпіталізовано

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ДТП в Сумській області

Винуватець аварії – водій маршрутки

У Сумській області внаслідок зіткнення маршрутки Рута та вантажівки ГАЗ-53 постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляють у поліції Сумської області, водій маршрутки, що рухалася за маршрутом Пристайлове - Лебедин - Суми, допустив порушення правил дорожнього руху, внаслідок чого і сталося зіткнення.

Під час аварії, маршрутка, у салоні якої було вісім людей, перекинулася. П'ятьох постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

Як повідомляв «Главком», вчора у Києві сталася аварія на лінії швидкісного трамваю: жінка-водій переплутала педалі і побила дві машини.