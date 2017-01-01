На телеканалі «Дождь» прокоментували заборону мовлення в Україні

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На колишньому опозиційному каналі РФ знов заявили, що Крим – це Росія

Генеральний директор російського телеканала «Дождь» Наталія Синдєєва заявила, що шкодує про рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка вирішила прибрати телеканал з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, і дала провайдерам місяць, щоб замінити російський телеканал на інший.

«Мені дуже шкода, що Нацрада України прийняла таке рішення», – прокоментувала рішення Синдєєва.

За її словами, відповідно до умов договорів з усіма провайдерами в Україні, мовлення телеканала «Дождь» на всій території країни здійснюється «через IP-з'єднання без прямої комерційної реклами». Вона зазначила, що Нацраді України було повідомлено про це 8 серпня 2016 року, після чого претензій щодо невідповідності змісту телеканалу українському законодавству «Дождь» не отримував.

За словами Синдєєвої, телеканал керується російським законодавством при зображенні карти Росії. «Відповідно до статті 65 конституції Російської Федерації, «Республіка Крим» є суб'єктом Російської Федерації», – уточнила Синдєєва.

Нагадаємо, Нацрада заборонила телеканал «Дождь» у кабельних мережах.