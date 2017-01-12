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    Нацрада заборонила російський телеканал «Дождь» за антиукраїнську пропаганду

    • Сьогодні, 13:22
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    В ефірі телеканала адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувався як кордон між Україною та РФ

    Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканала «Дождь» через невизнання ним суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський, передає «Інтерфакс-Україна».

    «В ефірі цього телеканала адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувалася як кордон між Україною і РФ», – сказав він.

    За словами Костинського, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканала. Зокрема, в його ефірі присутня російська реклама, а журналісти телеканала незаконно відвідували анексований Крим з території РФ.

    «Зваживши всі ці факти, Нацрада вирішила вилучити «Дождь» із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України. Водночас регулятор дав провайдерам місяць на пошуки заміни телеканалу «Дождь» у їхніх мережах», – уточнює «Детектор медіа».

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