На Тернопільщині через ожеледь перекинувся мікроавтобус: постраждали 12 людей
- Сьогодні, 17:25
-
Розсилка
Водій намагався відновити керування транспортним засобом, проте автобус перекинувся на узбіччі
На Тернопільщині на трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ-Тернопіль марки «Mercedes Sprinter». У салоні перебували понад двадцять пасажирів, серед яких – дитина. Про це повідомили у секторі комунікації обласного управління поліції.
За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити на слизькій дорозі. Водій намагався відновити керування транспортним засобом, проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.
До медзакладу наразі звернулося дванадцять потерпілих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.
Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП.
Джерело: zik.ua