  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Тернопільщині через ожеледь перекинувся мікроавтобус: постраждали 12 людей

    • Сьогодні, 17:25
    • Розсилка

    Водій намагався відновити керування транспортним засобом, проте автобус перекинувся на узбіччі

    На Тернопільщині на трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ-Тернопіль марки «Mercedes Sprinter». У салоні перебували понад двадцять пасажирів, серед яких – дитина. Про це повідомили у секторі комунікації обласного управління поліції.

    За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити на слизькій дорозі. Водій намагався відновити керування транспортним засобом, проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.

    Читайте також

    До медзакладу наразі звернулося дванадцять потерпілих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.

    Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Тернопільщині через ожеледь перекинувся мікроавтобус: постраждали 12 людей
    На Тернопільщині через ожеледь перекинувся мікроавтобус: постраждали 12 людей
    На Тернопільщині через ожеледь перекинувся мікроавтобус: постраждали 12 людей

    Джерело: zik.ua

    Читайте також
    ДТП аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ