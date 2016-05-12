На Тернопільщині через ожеледь перекинувся мікроавтобус: постраждали 12 людей

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Водій намагався відновити керування транспортним засобом, проте автобус перекинувся на узбіччі

На Тернопільщині на трасі перекинувся рейсовий мікроавтобус Шумськ-Тернопіль марки «Mercedes Sprinter». У салоні перебували понад двадцять пасажирів, серед яких – дитина. Про це повідомили у секторі комунікації обласного управління поліції.

За вісім кілометрів від місця відправки автобус почало заносити на слизькій дорозі. Водій намагався відновити керування транспортним засобом, проте зробити це йому не вдалося і автобус перекинувся на узбіччі.

До медзакладу наразі звернулося дванадцять потерпілих, одного забрали до реанімації. У деяких людей медики фіксують переломи.

Правоохоронці працюють на місці автопригоди, аби встановити остаточну причину ДТП.

Джерело: zik.ua