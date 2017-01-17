На українсько-польському кордоні в чергах стоять 560 автівок
- Сьогодні, 08:50
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Черги у словацькому, румунському та молдавському напрямку відсутні
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею у вівторок, 17 січня, станом на 8.00 стоять 560 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Фейсбуці.
«Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 8.00 17.01.17 р. Республіка Польща: «Рава-Руська» -120, «Краковець» - 120 (додаткова смуга - 50), «Ягодин авто» - 60, «Шегині» - 60, «Угринів» - 50, «Смільниця» - 40, «Грушів» - 30, «Устилуг» -30», - йдеться у повідомленні.
Черги у словацькому, румунському та молдавському напрямку відсутні. На кордоні з Угорщиною лише 20 автівок на КПВВ «Вилок».
Вчора на українсько-польському кордоні у чергах стояли 540 автомобілів.