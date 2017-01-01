На кордоні з Польщею знову автомобільні черги

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Черги на кордоні

У чергах на пунктах пропуску у Волинській і Львівській області стоять понад 500 автівок

Станом на 8:00 понеділок, 16 січня, на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 540 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Так, 30 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг - Зосін», 150 - у ПП «Ягодин-Дорогуськ» на Волині.

У Львівській області у ПП «Шегині - Медика» своєї черги очікували ще 170 автівок, у ПП «Краковець - Корчова» - 40, у ПП «Рава-Руська - Гребенне» - 150 автомобілів.

Окрім того, на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород - Вишнє Німецьке» перебувало 25 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг не зафіксовано.