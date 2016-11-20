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    За добу бойовики 89 разів обстріляли українські позиції: троє бійців поранено

    • Сьогодні, 06:49
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    На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське.

    Загалом зафіксовано 89 обстрілів. Троє наших військових поранено, троє – травмовано.Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам’янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам’янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому– БМП.

    На Маріупольському напрямку – з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР противника. По Мар’їнці – снайпер.

    На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції в районі Кримського зі 122 міліметрової артилерії. З мінометів – Троїцьке, Кримське, Попасну, Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новозванівку і Новоолександрівку. По Новотошківському – БМП.



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