На Волині невідомий жорстоко вбив дідуся та онуку

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На тілах загиблих правоохоронці виявили колото-різані рани

В одному з сіл Рожищенського району Волинської області у власному будинку зі слідами насильницької смерті знайшли мертвими 66-річного місцевого жителя та його 21-річну онуку.

На місце трагедії виїхали керівництво ГУНП в області, Рожищенського відділення поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На тілах загиблих правоохоронці виявили колото-різані рани.

За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводяться заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб причетних до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.