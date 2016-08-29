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    На Волині невідомий жорстоко вбив дідуся та онуку

    • Сьогодні, 11:15
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    На тілах загиблих правоохоронці виявили колото-різані рани

    В одному з сіл Рожищенського району Волинської області у власному будинку зі слідами насильницької смерті знайшли мертвими 66-річного місцевого жителя та його 21-річну онуку.

    На місце трагедії виїхали керівництво ГУНП в області, Рожищенського відділення поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

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    На тілах загиблих правоохоронці виявили колото-різані рани.

    За фактом умисного вбивства поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Проводяться заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб причетних до скоєння цього злочину. Триває досудове розслідування.

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