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    На Закарпатті невідомі кинули гранату у вітрину магазину

    • Сьогодні, 05:58
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    Граната на місці інциденту
    Граната на місці інциденту

    Обійшлося без постраждалих, граната не вибухнула

    У вітрину одного з магазинів міста Мукачеве Закарпатської області невідомі кинули гранату, зовні схожу на Ф-1. Про це в суботу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Закарпатській області.

    «Ми отримали виклик на лінію «102» від співробітника магазину, у який кинули гранату. Вона не була всередині. Вочевидь граната вдарилася об вітрину, від чого та тріснула. Сама граната знаходилася за три метри від будівлі. На місці працювали поліцейські та вибухотехніки. За попередніми даними, граната справжня. Але перевірки ще тривають», - зазначила речниця закарпатської поліції Тетяна Щоголєва.

    Також повідомляється, що поліція забрала небезпечну зброю з місця події та знищила її у відповідності до чинного законодавства.

    За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом) ККУ.

    Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 15 років.

    «Главком» також повідомляв, що 22 квітня у Краматорську семирічний хлопчик знайшов біля школи 14 гранат.

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