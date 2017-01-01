На Закарпатті оголошено штормове попередження
- Сьогодні, 12:02
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Фото: Zaholovok
Негода в Україні.
Можливі заморозки, а в горах лавиниЧерез заморозки у гірських районах, на Закарпатті оголошено штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні Закарпатського центру з гідрометеорології.
Так, вночі та вранці 23-24 квітня по території Закарпатської області, а 25 квітня в передгірних та гірських районах області на поверхні ґрунту та в повітрі збережуться заморозки до 0-5°.
Водночас загрозу снігових лавин на високогір′ї східної частини Закарпатської області класифікують як III (значний) рівень лавинної небезпеки.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ.
У Києві сонце теж буде рідкістю.