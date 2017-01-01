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    На Закарпатті оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 12:02
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    Негода в Україні.
    Фото: Zaholovok
    Негода в Україні.

    Можливі заморозки, а в горах лавини

    Через заморозки у  гірських районах, на Закарпатті оголошено штормове попередження. Про це йдеться у повідомленні  Закарпатського центру з гідрометеорології.

    Так, вночі та вранці 23-24 квітня по території Закарпатської області, а 25 квітня в передгірних та гірських районах області на поверхні ґрунту та в повітрі збережуться заморозки до 0-5°.


    Водночас загрозу снігових лавин на високогір′ї східної частини Закарпатської області класифікують як III (значний) рівень лавинної небезпеки.

    Нагадаємо, синоптики прогнозують, що сьогодні  в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощ.

    У Києві сонце теж буде рідкістю.

    прогноз погоди Закарпаття
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