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    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників

    • Сьогодні, 14:58
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    Пожежники приїхали тільки за 40 хвилин після виклику і, як виявилось, без води

    Будинок під Свалявою згорів за 3 години. Пожежники лише спостерігали за тим, як палав будинок. Про це повідомляє Mukachevo.net.

    На місце пожежі виїхали два спецавтомобілі ДСНС, але доїхав тільки один. Другий - зупинився по дорозі через поломку. Той автомобіль, що приїхав, втратив половину води під час під'єднання пожежного рукава, тому гасіння вогню продовжувалось близько 2 хвилин.

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    «Сучасний двоповерховий будинок вигорів вщент за три години. Пожежна служба району прибула на місце пригоди через 35 - 40 хвилин після виклику. Авто пожежників втратило половину води під час під'єднання пожежного рукава, тому гасіння безпосередньо вогню продовжувалось близько 2 хвилин. Інша пожежна машина через поломку до об'єкту гасіння не приїхала взагалі», - розповідають односельчани. 

    Пожежу вдалося загасити спільними зусиллями пожежників з Мукачева та Поляни. 

    «Додатково було викликано пожежну техніку з сусідніх міста Мукачево та села Поляна, які й займались гасінням згарища, так як за 1,5 години роботи Свалявськоі пожежної служби гасити було практично нічого», - додають очевидці пожежі.

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    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників
    На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників

     

     

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    пожежа Закарпаття
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