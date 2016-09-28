На Закарпатті вщент вигорів будинок через халатність пожежників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежники приїхали тільки за 40 хвилин після виклику і, як виявилось, без води

Будинок під Свалявою згорів за 3 години. Пожежники лише спостерігали за тим, як палав будинок. Про це повідомляє Mukachevo.net.

На місце пожежі виїхали два спецавтомобілі ДСНС, але доїхав тільки один. Другий - зупинився по дорозі через поломку. Той автомобіль, що приїхав, втратив половину води під час під'єднання пожежного рукава, тому гасіння вогню продовжувалось близько 2 хвилин.

«Сучасний двоповерховий будинок вигорів вщент за три години. Пожежна служба району прибула на місце пригоди через 35 - 40 хвилин після виклику. Авто пожежників втратило половину води під час під'єднання пожежного рукава, тому гасіння безпосередньо вогню продовжувалось близько 2 хвилин. Інша пожежна машина через поломку до об'єкту гасіння не приїхала взагалі», - розповідають односельчани.

Пожежу вдалося загасити спільними зусиллями пожежників з Мукачева та Поляни.

«Додатково було викликано пожежну техніку з сусідніх міста Мукачево та села Поляна, які й займались гасінням згарища, так як за 1,5 години роботи Свалявськоі пожежної служби гасити було практично нічого», - додають очевидці пожежі.