На Закарпатті знову обмежили рух для вантажівок

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На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту

У зв'язку з негодою на Закарпатті з 12-ї години 13 січня введено обмеження на рух великовагових транспортних засобів на автодорогах Київ-Чоп, Мукачеве-Рогатин-Львів, Об'їзна м. Ужгород - КПП «Ужгород».

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України.

«У зв'язку з негодою, в Закарпатській області з 12-ї години 13 січня введено обмеження на рух великовагових транспортних засобів на автодорогах М-06 Київ-Чоп, Н-09 Мукачеве-Рогатин-Львів, М-08 Об'їзна м. Ужгород - КПП «Ужгород», - йдеться у повідомленні.

На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту. Переглянути адресну програму можна за посиланням.

Як повідомлялося, вчора з 15.30 автодорожнім службам вдалося відновити рух великовагових автомобілів, таким чином рух автотранспорту по трасі «Мукачеве - Рогатин» було забезпечено в повному обсязі. Чотири перевали на адміністративній межі Закарпаття також вільні для проїзду будь-яких автомобілів.

Нагадаємо, в Одеській області відновили рух на усіх автотрасах.