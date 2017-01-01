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    На Закарпатті знову обмежили рух для вантажівок

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    На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту

    У зв'язку з негодою на Закарпатті з 12-ї години 13 січня введено обмеження на рух великовагових транспортних засобів  на автодорогах Київ-Чоп, Мукачеве-Рогатин-Львів, Об'їзна м. Ужгород - КПП «Ужгород».

    Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції  України.

    «У зв'язку з негодою, в Закарпатській області з 12-ї години 13 січня введено обмеження на рух великовагових транспортних засобів  на автодорогах М-06 Київ-Чоп, Н-09 Мукачеве-Рогатин-Львів, М-08 Об'їзна м. Ужгород - КПП «Ужгород», - йдеться у повідомленні.

    На автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту. Переглянути адресну програму можна за посиланням.

    Як повідомлялося, вчора з 15.30 автодорожнім службам вдалося відновити рух великовагових автомобілів, таким чином рух автотранспорту по трасі «Мукачеве - Рогатин» було забезпечено в повному обсязі. Чотири перевали на адміністративній межі Закарпаття також вільні для проїзду будь-яких автомобілів.

    Нагадаємо, в Одеській області відновили рух на усіх автотрасах

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