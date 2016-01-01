На зберіганні в МЗС перебуває лише 38 диппаспортів нардепів

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Диппаспорт видається депутатам Ради на строк виїзду у службове відрядження за кордон, після чого його має бути повернено на зберігання в МЗС

Міністерство закордонних справ України наразі зберігає 38 із 395 дипломатичних паспортів, оформлених депутатам Верховної Ради. Про це йдеться у відповіді МЗС на запит «Українських новин».

«Станом на 19 грудня, на зберіганні у Міністерстві знаходяться 38 дипломатичних паспортів народних депутатів України», - сказано у відповіді.

Впродовж 2015-2016 років були визнані недійсними 8 дипломатичних паспортів депутатів Ради 8-го скликання.

16 листопада голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що здає свій диппаспорт на зберігання в МЗС і закликав інших депутатів вчинити так само.

Згідно відповіді МЗС на запит Українських Новин, диппаспорт на ім'я Ляшко був виданий 27 грудня 2012 року за поданням апарату Ради для виїзду у службове відрядження в Індію. Повернув же Ляшко свій диппаспорт лише 30 листопада поточного року.

Після 16 листопада, тобто призову Ляшка здати диппаспорти, в МЗС на зберігання повернуто 12 диппаспортів депутатів.

Згідно з положенням про диппаспорт, він видається депутатам Ради на строк виїзду у службове відрядження за кордон.

Дипломатичні паспорти, оформлені та видані депутатам, підлягають поверненню на зберігання в МЗС протягом 10 днів після закінчення терміну, на який вони були видані.