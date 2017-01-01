На Житомирщині суд заарештував вантажівку із львівським сміттям

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Сміття

Місцеві жителі після виявлення вантажівки стали вимагати покарання для перевізників

На Житомирщині суд арештував затриману в селищі Пулини вантажівку із львівським сміттям. Про це повідомили у Пулинській районній державній адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, таке рішення Пулинський районний суд ухвалив учора, 14 квітня, після того, як громадськість Пулинського району зібралася біля місцевої поліції з вимогою покарати перевізників львівського сміття.

«На Житомирщині в смт Пулини за рішенням районного суду затримана вантажівка з львівським сміттям, яка була виявлена 14 квітня на території Пулинського району. Районний суд провів засідання в день затримання автомобіля, на вимогу жителів району про покарання перевізників сміття», - повідомили в РДА.

Суд своїм рішенням задовольнив подання місцевої поліції та наклав арешт на транспортний засіб.

Нагадаємо, у Рівненській області поліція затримала вантажівку зі львівським сміттям у супроводі Lexus: невідомі намагалися вивантажити сміття та втекти з місця злочину. Вантажівку MAN, наповнену львівським сміттям, поліцейські помітили, коли водій намагався вивантажити сміття поблизу дитячого табору.