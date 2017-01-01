Львівське сміття намагалися вивантажити біля дитячого табору на Рівненщині

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Lexus, який супроводжував вантажівку MAN зі львівським сміттям

Вантажівку MAN зі львівським сміттям супроводжував Lexus

У Рівненській області поліція затримала вантажівку зі львівським сміттям у супроводі Lexus: невідомі намагалися вивантажити сміття та втекти з місця злочину. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Вантажівку MAN, наповнену львівським сміттям, поліцейські помітили, коли водій намагався вивантажити сміття поблизу дитячого табору.

Побачивши поліцейських, водій вантажівки та водій автомобіля Lexus, який супроводжував вантаж, почали тікати.

Поліцейським вдалося затримати зловмисників.

Водій вантажівки, житель Сумської області, заявив, що віз 30 кубометрів сміття зі Львова нібито у Запоріжжя. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Обидва автомобілі перебувають на території Бугринської сільської ради Гощанського району.

Нагадаємо, наприкінці березня слідче управління Нацполіції у Львівській області отримало тимчасовий доступ до особових справ львівського міського голови Андрія Садового, його двох заступників, а також оригіналів усіх звернень громадян та юридичних осіб, що надходили до Львівської міської ради та департаменту житлового господарства та інфраструктури щодо порушень експлуатації львівського полігону твердих побутових відходів та його закриття за період з 2011 до березня 2017 року.

На початку квітня заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд висловила думку, що проблему «львівського сміття» вирішити неможливо.

Як повідомляв «Главком», науково-експертна група під головуванням академіка НАНУ, Героя України Ігоря Юхновського визнала, що на Львівщині рекультивації та знешкодження потребують півтисячі сміттєзвалищ. При цьому фахівці рекомендували органам місцевого самоврядування та громад об’єднати зусилля в подоланні «сміттєвої кризи» і надалі приймати відходи зі Львова на свої полігони.





Джерело: Еспресо ТВ