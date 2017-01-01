НАБУ розслідує справу щодо першого заступника голови СБУ

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Заступник голови СБУ впевнений, що поширена про нього в ЗМІ інформація є неправдивою

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України. Про це йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

«10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України (ст. 368-2 Кримінального кодексу України).

Підставою для реєстрації кримінального провадження, відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, стали матеріали журналістських розслідувань», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідування цих фактів доручено Головному підрозділу детективів НАБУ.

Напередодні речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що журналісти виявили величезну зацікавленість до декларації про доходи першого заступника голови СБУ Павла Демчини.

«Павло Демчина написав відповідну заяву до НАБУ з проханням зареєструвати стосовно нього кримінальне провадження, у рамках якого перевірити опубліковані у ЗМІ матеріали», – написала Гітлянська.

За її даними, заступник голови СБУ впевнений, що поширена про нього інформація є неправдивою.