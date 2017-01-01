ЗМІ показали таємні статки заступника голови СБУ

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Маєток родини Демчини

Дружина Павла Демчини є власницею елітних автомобілів та мешкає у розкішному заміському маєтку

Журналісти програми Слідство.Інфо з'ясували, що 35-річна Ольга Воловчук, цивільна дружина та матір трьох дітей першого заступника глави СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, Павла Демчини, є власницею елітних автівок та мешкає у розкішному заміському маєтку.

При цьому у декларації Демчини за 2015 рік зазначено, що він мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автівки чи заощаджень.

Водночас його цивільна дружина також має автопарк: Range Rover 2016 року вартістю біля $100 тисяч, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також становить не менше ніж $100 тисяч, Mazda 2014 року та Peugeot 2012 року випуску.

«На території маєтку на Петропавлівській Борщагівці, з якого виїхав позашляховик Воловчук, окрім великого 2-поверхового будинку, також розташовані господарська будівля, критий басейн та альтанка. За схожі об’єкти в цьому районі наразі просять до 10 мільйонів гривень», - йдеться у розслідуванні.

При цьому будинок не значиться у публічному реєстрі нерухомості, офіційно встановити його власника практично неможливо.

«Підтвердити, що родина Павла Демчини мешкає саме у цьому маєтку, допомогла племінниця Ольги Воловчук. Дівчина на ім’я Юлія навчається у Києві та живе в гуртожитку. Проте на її сторінках у соціальних мережах чимало світлин, зроблених саме в тому маєтку, з якого виїжджала на Range Rover Воловчук», - зазначають журналісти.

Сам Демчина, якого помітили біля того ж маєтку, категорично спростовує причетність до власності: «Скажіть, будь ласка, це Ваш будинок? - Ні. - А що ви там робите? - Періодично його відвідую. - А кого саме там відвідуєте? - Дітей, там живуть мої діти, скажем так».

Також повідомляється, що Воловчук володіє земельною ділянкою, яка розташована недалеко від їхнього родинного маєтку на Петропавлівській Борщагівці, там активно ведеться будівництво.

Офіційно Воловчук досі прописана у квартирі батьків на Рівненщині у н.п. Вараш, де на неї зареєстровано фірму, яка спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами. Фірма зареєстрована у тій самій батьківській квартирі та не веде активної діяльності.

Зазначається також, що протягом кількох останніх років матір Демчини - пенсіонерка Ніна Демчина - стала власницею 3-кімнатної квартири у новобудові у Рівному та будинку на 170 кв. м.у передмісті облцентру.

«Жодних офіційних джерел доходу, які б дозволили купувати елітні автівки і нерухомість, ані у генерала, ані у матері його дітей розшукати не вдалося. Відповіді на запит з проханням пояснити походження статків родини так і не отримали», - резюмують журналісти.