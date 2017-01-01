НАБУ завершило розслідування про розкрадання цукру на суму понад 200 млн гривень

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Керівники суб’єктів господарювання за сприяння працівників органів прокуратури та Державної виконавчої служби вчинили розкрадання цукру-піску на суму 211,65 млн гр

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування стосовно колишнього заступника прокурора Київської області та ще двох осіб, підозрюваних у розкраданні цукру, що зберігався на складах у Черкаській області.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«За версією слідства, у період із липня 2015 року по лютий 2016 року керівники суб’єктів господарювання за сприяння працівників органів прокуратури та Державної виконавчої служби вчинили розкрадання цукру-піску ДСБУ «Аграрний фонд» на суму 211,65 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Колишньому заступнику прокурора Київської області інкримінують злочини за статтями розтрата майна, службове підроблення та втручання у діяльність працівника правоохоронного органу.

Екс-посадовця Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених статтями про зловживання владою.

Досудове розслідування вже розпочали.