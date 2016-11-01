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    Нацбанк більше не контролює комбінат «Україна», який друкує паспорти

    • Сьогодні, 16:09
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    Уряд передав контроль над комбінатом Мінекономрозвитку

    Кабінет міністрів передав контроль над поліграфічним комбінатом «Україна», що займається виробництвом цінних паперів, від Національного банку до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

    Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

    «Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів»... з управління Національного банку україни в сферу управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі», – йдеться в постанові.

    Довідка: «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» було створено у 1992 році шляхом реорганізації та перепрофілювання поліграфкомбінату «Молодь», розташованого в Києві. Після перепрофілювання комбінат почав виготовляти документи, що засвідчують особу, марки акцизного збору, документи про освіту, цінні папери, поштові марки тощо.

    Сьогодні комбінат виробляє також бланки паспортів громадянина України нового зразка у формі пластикової ID-картки.

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