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    Нацбанк купив на аукціоні валюти на $54,6 млн

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    <div class="copy">Курси валют у Києві під час проведення Євробачення</div>
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
    Курси валют у Києві під час проведення Євробачення

    Курс відсікання був встановлений на рівні 26,5 грн/$

    У четвер, 4 травня, Національний банк України на аукціоні купив $54,6 млн за заявленого обсягу аукціону в $100 млн.

    Як повідомляє прес-служба НБУ, на аукціон були подані заявки на $65,1 млн за курсом від 26,49 грн/$ до 26,52 грн/$. Курс відсікання був встановлений на рівні 26,5 грн/$.

    Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,4989 грн/$.

    Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку до 13:00 у четвер зміцнився до 26,4862 грн/$ з 26,5234 грн/$ після закінчення торгів у попередній робочий день.

    Як повідомляв «Главком», вже декілька днів у центрі столиці можна помітити дивний курс валют, який не відповідає курсу НБУ та ринковому курсу. Відрізняється він тільки курсом придбання валют.

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