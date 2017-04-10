Нацбанк отримав документи від покупців «дочки» Сбербанку

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НБУ перевірить відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим у нормативно-правових актах Національного банку України

Національний банк України 10.04.2017 отримав від інвестора пакет документів для погодження набуття істотної участі у ПАТ «Сбербанк». Про це сьогодні повідомили у прес-службі НБУ.

«Відповідно до поданих документів, інвестором виступає громадянин Великобританії та Російської Федерації — Саїд Михайлович Гуцерієв, який має намір придбати 77,5% акцій ПАТ Сбербанк», — повідомили в прес-службі.

Водночас, як вбачається з поданого у складі пакета документів схематичного зображення структури власності, яку матиме ПАТ «Сбербанк» у разі набуття інвестором істотної участі, найближчим часом також очікується подання пакета документів від ще одного інвестора — АТ «Норвік Банка», яке має намір придбати 22,5% акцій ПАТ «Сбербанк».

Як повідомляється, що наразі отримані від Гуцерієва документи зареєстровані та знаходяться на опрацюванні. Відповідно до статті 34 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Національний банк України розглядає документи, визначені у цій статті, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів.

Також зазначається, що під час розгляду пакета документів Національний банк України перевірить відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим у нормативно-правових актах Національного банку України, його фінансовий стан та джерела походження коштів.

Національний банк України має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку у випадках, визначених у ст.34 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

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