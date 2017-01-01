Начальник Генштабу визнав: у 2014-му була можливість визволити Луганськ

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Віктор Муженко

Ми мали укріпитися в Камброді, який був домінуючою точкою над містом – Муженко

У української армії була можливість звільнити Луганськ у 2014 році. Про це в інтерв’ю виданню «День» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Щодо Луганська, то мушу сказати, що така можливість була. Ми мали укріпитися в Камброді, який був домінуючою точкою над містом. На жаль, негативну роль відіграли, зокрема, події під Іловайськом», – сказав він.

Муженко також додав, що у 2014 році було багато факторів, які «більше заважали, ніж допомагали» українським військовим.

Як повідомлялося, Муженко також звинуватив нардепа Семена Семенченка в оприлюдненні плану виходу з Дебальцевого. «Коли ми готували вихід із Дебальцевого, то його план дуже швидко з’явився на Facebook-сторінці Семена Семенченка (Грішина)», – сказав він.