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    Начальник Генштабу визнав: у 2014-му була можливість визволити Луганськ

    • Сьогодні, 15:17
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    Віктор Муженко
    Віктор Муженко

    Ми мали укріпитися в Камброді, який був домінуючою точкою над містом – Муженко

    У української армії була можливість звільнити Луганськ у 2014 році. Про це в інтерв’ю виданню «День» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

    «Щодо Луганська, то мушу сказати, що така можливість була. Ми мали укріпитися в Камброді, який був домінуючою точкою над містом. На жаль, негативну роль відіграли, зокрема, події під Іловайськом», – сказав він.

    Муженко також додав, що у 2014 році було багато факторів, які «більше заважали, ніж допомагали» українським військовим.

    Як повідомлялося, Муженко також звинуватив нардепа Семена Семенченка в оприлюдненні плану виходу з Дебальцевого. «Коли ми готували вихід із Дебальцевого, то його план дуже швидко з’явився на Facebook-сторінці Семена Семенченка (Грішина)», – сказав він.

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