Націоналісти виголосили ультиматум владі

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Фото: Станіслав Груздєв

Нардеп Білецький озвучив три вимоги протестувальників

Під час акції «Марш національної гідності» її учасники виголосили ультиматум до влади. Протестувальники дійшли до Верховної Ради і лідери акції – Олег Тягнибок, Андрій Білецький та Андрій Тарасенко – зайшли до парламенту. Зокрема, із трибуни Верховної Ради народний депутат Андрій Білецький зачитав ультиматум протестувальників до чинної влади, повідомляє кореспондент «Главкома».

Націоналісти вимагають припинити торгівлю із окупантами, заборонити приватизацію стратегічних підприємств, не допустити торгівлю землею.

«Як державники ми вимагаємо нового державного курсу. Ми не допустимо продаж стратегічних підприємств, підвищення цін на житлово-комунальні послуги, розробіть процедуру імпічменту президента», – зазначив Білецький.

Крім того, протестувальники вимагають від депутатів проголосувати за вибори за пропорційними списками, розігнати Центральну виборчу комісію і забратися геть.

Також учасники акції поруч із будівлею парламенту запалили піротехнічні вироби.

Нагадаємо, члени «Національного корпусу» («Азов»), «Правого сектора» та «Свободи» проводять кількатисячний мітинг під стінами парламенту. Загалом на площі зібралося понад 5 тисяч людей.

Акція присвячена третій річниці втечі Віктора Януковича з України. Організатори називають акцію «Маршем національної гідності».

Збір учасників розпочався на Майдані Незалежності о 10:00, звідти марш рушив до Верховної Ради України, щоби оголосити вимоги до парламенту, уряду та президента.