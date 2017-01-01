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    У центрі Києва розпочався марш націоналістів

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    Збір учасників маршу націоналістів
    Фото: Станіслав Груздєв
    Збір учасників маршу націоналістів

    Учасники акції «Марш національної гідності» рушили до Верховної Ради

    У Києві розпочався марш націоналістичних організацій – партії «Свобода», партії «Національний корпус» (створена на основі Цивільного корпусу «Азов») і партії «Правий сектор».

    Акція приурочена третій річниці втечі Віктора Януковича з України. Організатори називають акцію «Маршем національної гідності».

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    У центрі Києва розпочався марш націоналістів
    У центрі Києва розпочався марш націоналістів
    У центрі Києва розпочався марш націоналістів
    У центрі Києва розпочався марш націоналістів
    Фото: Станіслав Груздєв

    Збір учасників розпочався на Майдані Незалежності о 10:00, звідти марш рушив до Верховної Ради України, щоби оголосити вимоги до парламенту, уряду та президента.

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