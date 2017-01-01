У центрі Києва розпочався марш націоналістів
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Фото: Станіслав Груздєв
Збір учасників маршу націоналістів
Учасники акції «Марш національної гідності» рушили до Верховної Ради
У Києві розпочався марш націоналістичних організацій – партії «Свобода», партії «Національний корпус» (створена на основі Цивільного корпусу «Азов») і партії «Правий сектор».
Акція приурочена третій річниці втечі Віктора Януковича з України. Організатори називають акцію «Маршем національної гідності».
Збір учасників розпочався на Майдані Незалежності о 10:00, звідти марш рушив до Верховної Ради України, щоби оголосити вимоги до парламенту, уряду та президента.
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