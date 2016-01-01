Націоналізація Приватбанку: 10 головних фактів, про які треба знати

Віталій Єрмаков



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Відділення Приватбанку

Чому націоналізували Приватбанк та що буде після цього

Відтепер держава в Україні – найбільший банкір. Всі 100% акцій Приватбанку, що є найбільшим банком країни, переходять у власність уряду, а саме до Міністерства фінансів. А ось Ігор Коломойський та його давній бізнес-партнер Геннадій Боголюбов більшежодного стосунку до банку №1 не матимуть.

Націоналізація цієї фінансової установи викликала багато запитань. Дійсно, людині, яка не слідкує за фінансовими новинами, важко зрозуміти, чому «Приват» перейшов у власність уряду та що буде далі з банком та грошима вкладників. Щоб відповісти на ці та інші важливі запитання, «Главком» зібрав 10 найголовніших фактів про Приватбанк, його націоналізацію та майбутнє.

1. Чи справді Приватбанк є таким великим?

Так. За даними НБУ, які було оприлюднені сьогодні, 19 грудня, під час прес-конференції голови регулятора Валерії Гонтаревої, у Приватбанку обслуговується близько 20 мільйонів клієнтів, серед яких понад мільйон підприємств та фізичних підприємців. Найбільші групи клієнтів «Привату» виглядають таким чином:

зарплатні проекти – 3,6 млн людей (відтепер і Міністерства фінансів);

пенсіонери – 3,2 млн;

соціально незахищені українці – 1,6 млн;

підприємці (фізичні особи) – 0,6 млн;

студенти – 0,5 млн;

підприємства – 0,5 млн одиниць.

2. Якщо банк має так багато клієнтів, чому його довелося націоналізувати?

Попри велику кількість клієнтів Приватбанк має величезні фінансові труднощі. До того ж, якщо вірити даним НБУ, останнім часом ситуація в банку значно погіршилася. Так, станом на квітень 2015 року дефіцит капіталу «Привату» становив близько 116 млрд гривень. А в грудні 2016-го ця цифра вже сягнула 148 млрд гривень.

Величезна «дірка» у фінансах банку Коломойського заважала Україні отримати черговий транш від МВФ, тому НБУ та Кабміну довелося приймати радикальне рішення – націоналізувати Приватбанк із його величезним дефіцитом капіталу.

3. Куди поділися гроші з Приватбанку?

Якщо вірити голові НБУ, «Приват» був дуже щедрим на кредити. Так, за підрахунками регулятора, приватівський корпоративний портфель кредитів на сьогодні сягнув 150 млрд гривень. А найцікавіше – 97% з цих кредитів видано компаніям, пов’язаним із акціонерами Приватбанку.

Іншими словами, банк видав близько 145,5 млрд гривень компаніям, які так чи інакше пов’язані з його акціонерами.

4. Що буде з грошима вкладників?

У Міністерстві фінансів уже запевнили, що банк працюватиме у звичайному режимі. Єдина незручність – на один день, 19 грудня, припинено обслуговування юридичних осіб. Усе решта – відділення, банкомати та термінали – працюватимуть як завжди.

5. Чи вистачить банку грошей, зважаючи на паніку?

У Нацбанку переконані, що грошей у разі потреби вистачить на всіх. Зокрема, Валерія Гонтарева запевнила, що НБУ має в резерві 15 млрд гривень, якими готовий покривати дефіцит готівки.

6. Щоб забрати депозит, чи треба звертатися до Фонду гарантування вкладів?

Ні. Незважаючи на те, що Приватбанк визнано неплатоспроможнім, банк працює у штатному режимі. Тому жодних обмежень, у тому числі й на знаття депозитів, новий власник – Мінфін – не накладав.

7. Що буде із сервісом «Приват 24»?

У НБУ поки що не впевнені, що «Приват 24» перейшов до власності Мінфіну разом з банком. Але найближчими днями це питання вирішиться.

8. Чи лишиться Приватбанк державним назавжди?

Ні. У Міністерстві фінансів обіцяють: щойно стабілізують роботу банку, одразу ж продадуть його через «прозорий конкурс».

9. Як стабілізуватимуть роботу Приватбанку?

Головна проблема, яку має вирішити Мінфін, – ліквідація дефіциту капіталу. Уряду доведеться влити у «Приват» щонайменше 116 млрд гривень. Ще 32 млрд гривень Нацбанк розраховує отримати за рахунок коштів акціонерів та пов’язаних із ними осіб, котрі лишилися у банку.

Якщо ж цей варіант не буде реалізовано, то доведеться шукати всі 148 млрд гривень.

10. Де взяти такі гроші?

Мінфін планує випускати облігації внутрішньої державноїпозики. Тобто в уряді планують позичити у українців.

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