Нацрада цілий рік слідкувала за телеканалом «Дождь»

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Після заборони на трансляцію російського телеканалу «Дождь», в Україні залишилися працювати 5 російських телеканалів

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення протягом року збирала інформацію про порушення українського законодавства в ефірі російського телеканалу «Дождь», що й стало приводом для заборони його трансляції в Україні.

Про це Громадському повідомив член Нацради з питань телерадіомовлення Сергій Костинський.

«Ми моніторили його цілий рік, збирали епізоди, знаходили епізоди порушення національного законодавства і побачили, що все ж таки редакційна політика направлена на легітимізацію анексії Криму, нажаль», — сказав він.

Він зазначив, що телеканал технологічний та яскравий, однак мова йде про редакційну політику.

«Ситуація в тому, що прекрасний телеканал це не те ж саме, що і редакційна політика», — сказав він.

Після заборони на трансляцію російського телеканалу «Дождь», в Україні залишилися працювати 5 російських телеканалів.

«Ми їх постійно моніторимо і не знаходимо порушень. Це є рецензіати Роскомнадзору, телеканали: «Еврокино», «Охотник и рыболов HD», «Теле9», «Топшоп ТВ» і «Зоопарк», — сказав він.

Коментуючи заборону трансляції телеканалалу «Дождь», Костицькйи зазначив, що Нацрада працює у межах законодавства.

«Охотник и рыболов» не порушив українського законодавства. Не можемо ми прийти і сказати: знаєте, хлопці, у нас тут є український класний телеканал, давайте ви звільните цю нішу. Це так не працює. Ми є європейська країна і працюємо по-європейськи», — заявив Костинський.

Загалом, Нацрада виключила 77 російських телеканалів.

Він зазначив, що нішу «Дождя» зайняли телеканали «RTVI» та «Новое время».

«Дождь» не є унікальним проектом», — додав Костинський.