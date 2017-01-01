  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нацрада оштрафувала 10 радіокомпаній на понад півмільйона гривень

    • Сьогодні, 17:18
    • Розсилка
    Радіоприймач
    Радіоприймач

    Радіостанції порушили норми законодавства про мовні квоти

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України застосувала штрафні санкції до 10 радіокомпаній, які порушили норми законодавства про мовні квоти. Про це повідомляється на сторінці Нацради у Facebook.

    Так, за порушення законодавства в частині обсягу ведення передач українською мовою оштрафовані «Радіо Вести», радіо «Глас» (Одеса) і радіо 104.FM (Маріуполь).

    За порушення законодавства в частині обсягу пісень українською мовою оштрафовано «Радіо Шансон» на 125,7 тис. грн (найбільший штраф).

    Також оштрафовані радіо Kiss FM, «Радіо сто шість і шість» (Харків), MFM (Харків), «Європа плюс Дніпро», «Ірта» (Сєверодонецьк), «ТРК Маяк» (Олександрія).

    Загальна сума штрафів склала 579,39 тис. грн.

    35_04

    Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

    Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

    Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.


    Читайте також
    мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ