Нацрада оштрафувала 10 радіокомпаній на понад півмільйона гривень

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Радіостанції порушили норми законодавства про мовні квоти

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України застосувала штрафні санкції до 10 радіокомпаній, які порушили норми законодавства про мовні квоти. Про це повідомляється на сторінці Нацради у Facebook.

Так, за порушення законодавства в частині обсягу ведення передач українською мовою оштрафовані «Радіо Вести», радіо «Глас» (Одеса) і радіо 104.FM (Маріуполь).

За порушення законодавства в частині обсягу пісень українською мовою оштрафовано «Радіо Шансон» на 125,7 тис. грн (найбільший штраф).

Також оштрафовані радіо Kiss FM, «Радіо сто шість і шість» (Харків), MFM (Харків), «Європа плюс Дніпро», «Ірта» (Сєверодонецьк), «ТРК Маяк» (Олександрія).

Загальна сума штрафів склала 579,39 тис. грн.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.



