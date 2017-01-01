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    Нацрада оштрафувала 10 радіостанцій через порушення мовних квот

    • Сьогодні, 00:57
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    Радіомовлення
    Радіомовлення

    Сума штрафів склала понад півмільйона гривень

    Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала 10 радіостанцій за порушення закону про мовні квоти на суму понад 579 тисяч гривень.

    Про це у Facebook повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

    «Три хвилі моніторингу проведено, готується наступна. Також найближчим часом будуть опубліковані результати моніторингів по регіонах, які були здійснені представниками Національної ради», - написав він у Facebook.

    Костинський також надав інфографіку з динамікою дотримання квот на українську музику загальнонаціональними радіостанціями.

    До слова, у конкурсі на мовлення в Луганській області взяла участь одна радіостанція. «Главком» також повідомляв, що на збудованій на Чонгарі біля адмінмежі з окупованим Росією Кримом телекомунікаційній вежі три передавачі вже мовлять на півострів.

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