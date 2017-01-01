Надбання заступниці Гонтаревої за рік: два млн грн та елітний годинник

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Фото Гордон Катерина Рожкова

Більшу частину доходу Рожкової становить зарплата – 1,85 млн грн

Заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова задекларувала 1,96 млн гривень доходів за 2016 рік і годинник за 228 тис. гривень. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Більшу частину доходу Рожкової становить зарплата – 1,85 млн гривень.

У 2016 році вона купила годинник OMEGA за 228 тис. гривень.

Станом на кінець 2016 року в Рожкової три банківських рахунки: у Платинум Банку – 182 гривні (в 2015 році було 100 тис. гривень) і 1,575 тис. доларів; в Ощадбанку – 97 тис. гривень (32,7 тис. гривень).

Крім того, Рожкова задекларувала готівкою 342,6 тис. доларів і 3 тис. євро (було 370 тис. доларів і 15 тис. євро).

Рожкова, як і колись, володіє двома земельними ділянками (1505 кв. м і 1193 кв. м), квартирою в Києві – 99,5 кв. м, дачним будинком у Кожухівці Васильківського району Київської області – 87,7 кв. м, двома гаражами (19,8 і 20,5 кв. м). Також вона задекларувала недобудований будинок у Мархалівці Васильківського району Київської області 299 кв. м. Вона володіє автомобілем Honda CRV 2008 року.

Як повідомлялося, голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.