«Нафтогаз» подав позов до Єврокомісії через доступ «Газпрому» до OPAL

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«Газпром» значно збільшив прокачку газу в обхід України

Компанія аргументує свій позов тим, що рішення було прийнято поза межами повноважень Єврокомісії

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала до Загального суду Європейського суду справедливості позов проти Європейської комісії з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє ПАТ «Газпром» значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та обсяги прокачки газу «Північним потоком». Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Ухвалення зазначеного рішення без консультацій з Україною порушує статтю 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зобов'язання ЄС за договором до Енергетичної хартії та договором про заснування Енергетичного співтовариства», – зазначає «Нафтогаз».

Компанія аргументує свій позов тим, що рішення було прийнято поза межами повноважень комісії. «Крім того, воно суперечить директиві ЄС 2009/73 та не сприяє посиленню конкуренції, створює загрози безпеці постачання України та інших східноєвропейських країн, а також ефективному функціонуванню внутрішнього ринку ЄС та Енергетичного співтовариства, оскільки посилює домінування «Газпрому» та пов’язаних із ним компаній», – вважає «Нафтогаз».

Нагадаємо, уряд Польщі оскаржив у Європейському суді рішення Єврокомісії (ЄК) про розширення доступу «Газпрому» до трубопроводу OPAL. У Польщі вважають, що дозвіл «Газпрому» збільшити поставки в обхід України суперечить нормам диверсифікації джерел енергії. Польський уряд просить призупинити дію постанови.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Єврокомісія дозволила російському газовому монополісту «Газпрому» взяти участь у тендері на використання 50% додаткових потужностей німецького газопроводу OPAL – найбільшого німецького газопроводу, що дозволяє з'єднати газотранспортні потужності Німеччини з російським газопроводом «Північний потік» і обійти Україну. У разі, якщо остаточне рішення буде на користь «Газпрому», це призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290–320 мільйонів доларів на рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.

23 грудня 2016 року суд Євросоюзу призупинив дію рішення Єврокомісії стосовно збільшення доступу російського «Газпрому» до трубопроводу OPAL, який дає змогу російській компанії збільшити поставки газу в Європу в обхід України.

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