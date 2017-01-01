Наїзд авто у Стокгольмі: поліція заявляє про двох загиблих

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Наїзд авто у Стокгольмі

Поліція не виключає інцидент в Стокгольмі як можливий теракт

Шведська поліція безпеки повідомила про щонайменше двох загиблих внаслідок наїзду транспортного засобу на натовп людей у шведській столиці Стокгольмі, передає Reuters.

«Шведська поліція безпеки каже, що щонайменше двоє людей загинули, багато хто отримав поранення під час інциденту в Стокгольмі», - йдеться у повідомленні.

Поліція також не виключає інцидент в Стокгольмі як можливий теракт.

Про це повідомляє газета Aftonbladet з посиланням на джерело в поліції.

Свідки розповідають про сотні людей, які бігли по вулиці від вантажівки. На тротуарі, за їхніми словами, лежали кілька людей. Зараз допомогу їм надають медики.

Поліцейські поки не можуть надати додаткової інформації про інцидент.

Місце події оточене, там працює поліція і лікарі. Поліція евакуює людей із центру столиці Швеції.

«Автомобіль завдав травм людям на Дроттнінгатані», - сказав представник поліції Тове Хагг.

Нагадаємо, автомобіль наїхав на людей на вулиці в центрі Стокгольма, у результаті інциденту були поранені.