У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп людей (оновлюється)

Один з районів в центрі міста оточений

У центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей, повідомляє Sky News з посиланням на поліцію і Reuters.

Видання пишуть про постраждалих. Скільки саме людей постраждали, поки не повідомляється.

За даними Reuters, один з районів в центрі Стокгольма оточений.

Інформацію про подію також повідомляє BBC.

ЗМІ повідомляє про трьох загиблих. Згідно повідомлення поліції Стокгольма, наразі відомо про двох загиблих. Правоохоронці також не виключають, що це теракт.

https://twitter.com/NewsAlertWorld/status/850335076378439681

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb