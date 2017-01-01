У Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп людей (оновлюється)

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Один з районів в центрі міста оточений

У центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей, повідомляє Sky News з посиланням на поліцію і Reuters.

Видання пишуть про постраждалих. Скільки саме людей постраждали, поки не повідомляється.

За даними Reuters, один з районів в центрі Стокгольма оточений.

Інформацію про подію також повідомляє BBC.

ЗМІ повідомляє про трьох загиблих. Згідно повідомлення поліції Стокгольма, наразі відомо про двох загиблих. Правоохоронці також не виключають, що це теракт.

https://twitter.com/NewsAlertWorld/status/850335076378439681

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

Як повідомлялось, в кінці грудня в Берліні вантажівка в’їхала у натовп в Берліні.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. «Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.

20 грудня у генеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що підозрюваного у скоєнні навмисного наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні відпустили через недостатню кількість доказів. Увечері у вівторок терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку.