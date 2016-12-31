Наїзд на людей в Гельсінкі не є терактом, - поліція

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У столиці Фінляндії сталася жахлива аварія

У поліції Гельсінкі вважають, що наїзд на людей біля станції метро не був терактом. Правоохоронці схильні бачити в події нещасний випадок.

Як повідомлялося, у Гельсінкі чоловік на автомобілі врізався в людей, що виходили з метро. Водій заарештований, на місце події прибули машини швидкої допомоги, передає «Россия24». Як зазначають у поліції, швидше за все, автомобіліст просто не впорався з керуванням. Версію про те, що це була навмисна атака, все одно перевірять, враховуючи недавні події в Берліні, адже заходи безпеки посилені по всій Європі.

За уточненими даними, які надійшли пізніше, внаслідок інциденту близько семи осіб отримали травми. Щонайменше три людини перебувають у критичному стані.

За словами очевидця події машина проїхала по тротуару близько 300 метрів перед тим як врізатися в людей і зачепити інші автомобілі.

