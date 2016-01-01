У Гельсінки автомобіль влетів у натовп людей (відео)

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«Россия24»

Внаслідок ДТП серйозні травми отримали двоє людей

У Гельсінкі чоловік на автомобілі врізався в людей, що виходили з метро. Є постраждалі. Водій заарештований, на місце події прибули машини швидкої допомоги, передає «Россия24».

За попередніми даними, мова не йде про теракт. Швидше за все, автомобіліст просто не впорався з керуванням. Версію про те, що це була навмисна атака, все одно перевірять, враховуючи недавні події в Берліні, адже заходи безпеки посилені по всій Європі.

В результаті інциденту серйозно постраждали дві жінки, ще двоє чоловіків отримали легкі травми. Загиблих немає. У ДТП виявилися залучені сім інших транспортних засобів. Місце надзвичайної події огороджено. Як повідомив очевидець зіткнення, машина проїхала по тротуару близько 300 метрів, перед тим як врізатися в людей і зачепити інші автомобілі.