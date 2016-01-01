Наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно – поліція

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Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб

Поліція Берліна вважає, що наїзд вантажівки на натовп людей на різдвяному ринку в Берліні було скоєно навмисно. Про це правоохоронці заявили в мікроблозі у Twitter.

«Наші слідчі вважають, що вантажівку було навмисно спрямовано у натовп на різдвяному ринку на Брайтшайдплац», – ідеться в повідомленні.

#Ermittlungsstand: Bei dem im LKW am #Breitscheidplatz tot aufgefundenen Mann handelt es sich um einen polnischen Staatsbürger. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб.