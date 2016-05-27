Нардеп Балицький тепер агітує за російську мову у ресторані «Райский уголок» (ВІДЕО)

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Нардеп Євген Балицький

Народний депутат зібрав усіх тих, хто був присутній на його постановочних мітингах

Нещодавно народний депутат України Євген Балицький організував зустріч зі своїм електоратом у мелітопольському ресторані «Райский уголок», де знову порушив тему російської мови. Про це повідомляє «РИА-Мелитополь».

Як повідомляє джерело, Балицький зібрав усіх тих, хто був присутній на його постановочних мітингах. Звернувшись до них, нардеп поскаржився на те, що у Верховній Раді зняли з розгляду його законопроект про російську мову, і підбурював мелітопольців висловлюваннями на кшталт: «Ми будували цю країну. Чому ми стали менше українцями, ніж ті, хто став патріотами? Хто дав право людям, які називають себе патріотами, дискримінувати нас?»

За інформацією видання, заклад «Райский уголок» стало вже постійним місцем збору місцевих опозиціонерів, в якому вони організовують телевізійні зйомки для російських ЗМІ.

«У грудні 2016 року тут уже відбувся так званий економічний форум, під час якого депутати Опоблоку вимагали негайного відновлення економічних зв'язків України з Росією», – повідомляє джерело.

Нагадаємо, нещодавно Генпрокуратура відкрила справу проти автора скандального законопроекту про захист російської мови – нардепа Балицького. Нардепа звинувачують одразу за п'ятьма статтями, у тому числі у зазіханні на територіальну цілісність України.

Раніше, у грудні, Євген Балицький зареєстрував у Верховній Раді законопроект про державну підтримку, розвиток, популяризацію та захист російської мови.

Євген Балицький – народний депутат України, обраний вдруге в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі №80 (м. Мелітополь та Мелітопольський район), колишній член Партії регіонів, член фракції Опозиційного блоку.

Зазначимо, що у 2013 році брата нардепа Балицького Олега було знайдено мертвим у власному помешканні. Тіло Олега Балицького знайшли у діжці з водою. Трагедія сталася на свято Великодня. Подробиці читайте тут.