Нардеп Бублик написав заяву про вихід з БПП і коаліції

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Юрій Бублик

Бублик обурений, що з минулої середи його заяву про вихід з БПП не оголосили у Верховній Раді

Народний депутат України Юрій Бублик написав заяву про вихід з фракції Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді. Про це повідомляє УНН.

«І з фракції (БПП), і з коаліції (написав заяву про вихід. – Ред.). Я ще в середу вранці через експедицію, через канцелярію подав до пана голови Верховної Ради (заяву. – Ред.). Вона (заява. – Ред.) має свій вхідний номер, вона пройшла по канцелярії, має відповідну відмітку на моїй заяві. На обід середи вона перебувала на столі у голови ВРУ. Регламент ВРУ зобов’язує голову шляхом повідомлення депутатської зали зачитати мою заяву», – сказав Бублик.

За словами народного депутата, ані минулої середи, ані в четвер, ані у п’ятницю спікер не оголосив його заяву під час засідання про його вихід з фракції БПП і з коаліції.

«Маю вже не перший конфлікт з апаратом Верховної Ради... Тому я готую заяву про злочин, це буде продовженням. Якщо не оголошуватимуть мою заяву, отже, будемо до суду подавати, через суд зобов’язувати, через виконавчу службу», – уточнив він.

Бублик додав, що буде позафракційним і позапартійним.

Нагадаємо, народний депутат України Юрій Бублик увійшов до фракції Блоку Петра Порошенка 12 квітня 2016 року.

Як повідомляв «Главком», депутат Вадатурський пояснив, чому, вийшовши з партії БПП, залишився у фракції.