Нардеп Мельничук, який вказав у декларації вигаданий трильйон, приховав реальні мільйони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Мельничук

Народного депутата підозрюють у приховуванні коштів, які він залучив до статутного капіталу приватної фірми

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало кримінальне провадження у справі скандального народного депутата Сергія Мельничука, його підозрюють у приховуванні частки в статутному капіталі фірми на 1 млн 54 тис. гривень, яку він не вказав у своїй декларації. Про це повідомляється у відповідній ухвалі Солом’янського районного суду міста Києва від 13 січня 2016 року.

Згідно із матеріалами справи, у поданій за 2015 рік декларації нардеп не вказав належні йому корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі вінницької фірми «Вазіт» у розмірі 1 млн 54 тис. гривень. Відповідні дані містяться у Держреєстрі фізичних та юридичних осіб.

За інформацією НАБУ, Мельничук продовжує бути керівником і підписантом фірми «Вазіт», тому є достатні підстави вважати, що саме він здійснював розпорядження рахунками ПП «Вазіт» та був обізнаним про стан фінансових справ підприємства, в тому числі й про склад засновників підприємства та розмір належних їм часток.

НАБУ клопотало в суді про надання доступу до документів ПАТ «ОТП Банк», на підставі яких ПП «Вазіт» були відкриті розрахункові рахунки для здійснення фінансових операцій. Суд прийняв рішення задовольнити ухвалу.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Сергій Мельничук, який представляє групу «Воля народу», вказав у своїй електронній декларації трильйон гривень готівкових коштів.

При цьому весь його річний дохід, згідно з даними декларації, становила депутатська зарплата в 73 тис. грн. Мельничук володіє квартирою у Вінниці площею 65,1 кв. м і земельною ділянкою у Вінницькій області площею 2450 кв. м.

Також у його власності перебуває два автомобілі: Jeep Grand Cherokee 1994 року випуску і ГАЗ-2411 1988 року випуску.

У червні 2015 року Верховна Рада зняла недоторканність з колишнього комбата «Айдара» Мельничука і дозволила його притягнення до кримінальної відповідальності. Екс-комбата підозрюють у бандитизмі, а також низці інших злочинів, загалом (за сукупністю обвинувачень) депутату може загрожувати довічне ув'язнення. Незважаючи на це він ходить на засідання парламенту і навіть висувався в мери Києва.

Нагадаємо, Сергій Мельничук зі скандалом залишив фракцію Радикальної партії у лютому 2015 року.

В інтерв’ю «Главкому» Олег Ляшко визнав, що вписав у список партії Мельничука на прохання Сергія Льовочкіна.

Детальніше читайте: «Олег Ляшко: Вперше визнаю – перед виборами ми домовились із Льовочкіним. Іншого виходу просто не було»