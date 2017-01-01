Нардеп Наталя Веселова: Сергій Рибалка не шкодував грошей на дискредитацію АТБ, за що має скласти мандат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Наталя Веселова

Веселова назвала Сергія Рибалку головним організатором та спонсором PR-кампанії з поширення дискредитаційної інформації проти одного з найбільших платників податків до держбюджету

Народний депутат від фракції «Самопоміч» у ВР, секретар Комітету з питань соцполітики та зайнятості Наталя Веселова вважає члена фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалку головним організатором та спонсором PR-кампанії з поширення дискредитаційної інформації проти одного з найбільших платників податків до державного бюджету – торговельної мережі АТБ. Про це Веселова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Соромно за колег. Депутат Сергій Рибалка вирішив вдатися до методів, які використовуються в «ДНР» та ініціювати «націоналізацію» мережі супермаркетів АТБ, застосовуючи чорний PR. Судячи з надісланих активістами матеріалів, колега не шкодував коштів на кампанію з дискредитації власника торгової мережі», – написала Веселова на своїй сторінці у FB.

Нардеп від «Самопомочі» також опублікувала скрін листа на її адресу громадських активістів Олексія Станчевського, Костянтина Диканя та Дмитра Воронкова, в якому вони повідомляють Веселовій про результати експерименту-розслідування PR-кампанії із дискредитації АТБ. Активісти-розслідувачі, які минулого тижня провели брифінг під стінами ГПУ, передали Веселовій документальні факти, які підтверджують безпосередню участь депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки у фінансуванні, організації та поширенні дискредитаційної кампанії проти АТБ, метою якої було подальше рейдерське захоплення одного з найбільших платників податків до державного бюджету України.

«Я звернулася до СБУ та ГПУ з проханням розслідувати цей ганебний випадок. За результатами слідства Верховна Рада повинна прийняти рішення щодо доцільності зайняття Рибалкою місця в українському парламенті», – написала на своїй сторінці Веселова. Нардеп також опублікувала скрін-копії своїх звернень до генерального прокурора Юрія Луценка, голови Служби безпеки Василя Грицака, а також звернення до неї учасників експерименту-розслідування Олексія Станчевського, Костянтина Диканя та Дмитра Воронкова.

«На безпосереднє замовлення народного депутата Сергія Рибалки було організовано брудну інформаційну кампанію – атаку проти корпорації продовольчих супермаркетів АТБ та особисто проти одного зі співвласників цієї корпорації Геннадія Буткевича, безпідставно звинувачено його у співпраці з терористами на Донбасі та їхніми російськими кураторами в окупованому Росією Криму. Кінцевою ж метою замовника, очевидно, було повне позбавлення Геннадія Буткевича його законного, соціально відповідального приватного бізнесу. Протягом грудня 2016-го у ЗМІ цілеспрямовано поширювалася неправдива інформація про АТБ та особисто про пана Буткевича», – йдеться у депутатському зверненні до ГПУ та СБУ.

Нардеп вимагає від керівництва силових відомств провести об’єктивне та неупереджене розслідування історії фінансування чинним нардепом від Радикальної партії поширення чорного PR проти приватних підприємств, оскільки такі факти паплюжать репутацію всього українського парламенту та підривають економічну безпеку країни.

«Звертаюсь до вас із проханням вжити всіх невідкладних заходів у рамках чинного законодавства для об’єктивного та всебічного розслідування та встановлення істини в цій ганебній історії, коли дії окремого депутата заплямовують весь український парламент», – написала Веселова у своєму депутатському зверненні до Василя Грицака та Юрія Луценка.

image3