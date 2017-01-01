Нардеп розповів, хто стоїть за обшуками у Dragon Capital

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Сергій Лещенко

Лещенко назвав прізвища зацікавлених в обшуках інвестиційної компанії

Обшуки в інвестиційній компанії Dragon Capital ініційовані першим заступником голови СБУ Павлом Демчиною і депутатом Верховної Ради від БПП Олександром Грановським. Про це заявив депутат Ради від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«СБУ пробиває чергове дно. Після зачистки ринку скрапленого газу в інтересах Медведчука і блокування імпорту коньячних спиртів, тепер нова мета - комп'ютери інвестиційної компанії Dragon Capital. Сьогодні тут гаряча точка, розповім, що вдалося з'ясувати», - написав він.

Лещенко заявляє, що СБУ зацікавила комп'ютерна програма, куплена легально інвестиційною компанією у третьої особи.

«Оскільки за програму було заплачено офіційно, то СБУ не склало труднощів вичислити покупця - після чого двадцять (!) співробітників спецслужби прийшли з обшуками в офіс Dragon Capital. З порога було заявлено, що в компанії вилучаються всі (!) комп'ютери на невизначений час», - зазначив Лещенко. За його словами, очевидно, що це - просто легальний спосіб заблокувати бізнес.

Також Лещенко запевняє, що після того, як заговорили про те, що трапилося в соціальних мережах і Володимир Гройсман виступив у Кабміні, СБУ відступила і заявила про можливість обійтися декількома комп'ютерами.

«А тепер трохи передісторії. Першим заступником голови СБУ є Павло Демчина. Його куратор - смотрящий Порошенка за силовиками Олександр Грановський. Сам Грановський - бізнес-партнер і сусід по офісу Андрія Адамовського. На пару вони «кинули» власника компанії Dragon Capital Томаша Фіалу і естонського інвестора Хіллара Тедера, які були співвласниками бізнес-центру «Скай Молл». Думаю, СБУ пора давати оголошення в пресі: «Вирішуємо бізнес-конфлікти. Недорого. Запитати Сашу або Пашу», - заявив депутат.