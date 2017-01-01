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    Нардеп від БПП описав тандем Порошенко-Гройсман: не чужі люди

    • Сьогодні, 05:50
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    Порошенко і Гройсман давно один одного знають

    Президент України Петро Порошенко допомагатиме чинному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману зберегти свої повноваження на посаді, які можуть і не подовжити ще на рік народні обранці.

    На це натякнув народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський в прямому ефірі програми «Лівий берег» на 24 Каналі.

    «Президент не чужа йому людина (Гройсману – ред.). Безумовно, він багато в чому є для Гройсмана соратником. Тому, думаю, буде йому допомагати. Ці люди давно один одного знають і об'єднані спільною метою», – підкреслив Грановський.

    Також нардеп додав, «якщо Володимир Гройсман знайде час і бажання зустрічатися з депутатами і переконувати їх в необхідності власного прем'єрства, то він зможе досягти потрібного результату».

    Петро Порошенко Володимир Гройсман БПП
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