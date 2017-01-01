Нардеп від БПП описав тандем Порошенко-Гройсман: не чужі люди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко і Гройсман давно один одного знають

Президент України Петро Порошенко допомагатиме чинному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману зберегти свої повноваження на посаді, які можуть і не подовжити ще на рік народні обранці.

На це натякнув народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський в прямому ефірі програми «Лівий берег» на 24 Каналі.

«Президент не чужа йому людина (Гройсману – ред.). Безумовно, він багато в чому є для Гройсмана соратником. Тому, думаю, буде йому допомагати. Ці люди давно один одного знають і об'єднані спільною метою», – підкреслив Грановський.

Також нардеп додав, «якщо Володимир Гройсман знайде час і бажання зустрічатися з депутатами і переконувати їх в необхідності власного прем'єрства, то він зможе досягти потрібного результату».