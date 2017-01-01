Нардеп від БПП стверджує, що Гонтарева написала заяву про відставку

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Ірина Луценко

Глава НБУ неодноразово писала заяви про відставку, стверджує Ірина Луценко

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила народний депутат України Ірина Луценко.

«Я вважаю, що той фронт робіт, який вона на себе поклала, вона виконала, тому написала заяву (про відставку. – Ред.). Є такий момент», – сказала Луценко.

За її словами, Гонтарева неодноразово писала заяви про відставку.

«Я думаю, що цей запас міцності і той запас роботи, яку вона на себе взяла, підійшов до краю... Я вважаю, що свою роботу, місію вона виконала», – сказала Луценко.

Разом з тим, за словами нардепа, нова кандидатура голови НБУ ще не обговорювалася, тому що «коаліцію Гонтарева влаштовує».

Луценко наголосила, що Гонтарева робить свою роботу, незважаючи на політичний і моральний тиск, погрози і розслідування щодо неї з боку ГПУ і НАБУ.

Нагадаємо, раніше Гонтарева запропонувала президентові кілька кандидатур на свою посаду.