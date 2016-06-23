Гонтарева запропонувала президентові кілька кандидатур на свою посаду

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В разі відставки, на посаді голови Нацбанку Гонтарева бачить «справжнього професіонала і не політика»

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева каже, що повністю виконала своє завдання, а про нові посади поки не думає - хоче відпочити.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

«Я ніколи не говорила, що працюватиму у центральному банку усе життя. Я вважаю, що свою місію повністю виконала», - заявила Гонтарева.

Тому, за її словами, коли прийде час залишити посаду, вона візьме відпочинок, який проведе з родиною.

«Поки що я навіть не хочу думати про нову роботу, а далі побачимо», - сказала очільник НБУ.

Говорячи про свого наступника, Гонтарева висловила впевненість, що це буде «дійсно гідний номінант... - професіонал, банкір, технократ, не політик.

Вона зізналася, що вже запропонувала президентові кілька кандидатур, але на назвала, кого саме.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарева заявляла, що поки що не збирається залишати свою посаду та оголосить про відставку за місяць.