Нардепи попросили НАЗК перевірити відпочинок Ляшка у Таїланді

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У депутатському зверненні йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані нардепом Олегом Ляшком та його супутником,

Народні депутати України з різних парламентських фракцій звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо проведення перевірки стосовно подорожі народного депутата Олега Ляшка до Таїланду, яку він здійснив на початку року.

Про це інформує прес-служба НАЗК.

«На думку народних обранців, лідер Радикальної партії не вніс до Єдиного державного реєстру декларацій у передбачений законодавством термін інформацію про суттєві зміни в майновому стані, які відбулися, зважаючи на витрати, пов'язані з цим відпочинком», - йдеться у повідомленні.

У депутатському зверненні йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані нардепом Олегом Ляшком та його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на оду особу перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про яке має бути внесена до Реєстру декларацій. Зокрема, зазначається, що в разі придбання авіаквитків на суму більше 100 тис. гривень депутат був зобов'язаний у 10-денний строк з моменту їх купівлі письмово повідомити про це Національне агентство з подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру декларацій.

«За результатами пошуку в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, станом на 13 січня 2017 року повідомлення про відповідні суттєві зміни в майновому стані народного депутата України Олега Ляшка відсутнє, що може свідчити про порушення закону України «Про запобігання корупції», - зазначається у зверненні групи депутатів з проханням перевірити обставини та факти купівлі авіаквитків і невнесення інформації про зміну майнового стану до Реєстру декларацій та відповідного реагування на ймовірне правопорушення.